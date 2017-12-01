Посол Сирии в России заявил, что Дамаск готов вести переговоры со всеми

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. На межсирийских переговорах в Женеве необходимо вести диалог без каких-либо предварительных условий, считает посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"В Женеве проводятся переговоры не первый год, но они определяют общую линию политического урегулирования в Сирии. Наше правительство, конечно, координирует свои действия с российскими друзьями, с союзниками, но параллельно наше правительство говорит: мы за то, чтобы проводить любые политические переговоры только без предварительных условий", — сказал он журналистам в Казани.

"Любой диалог, который можно провести в любой форме, будь то в Женеве, в другом месте, должен проводиться без предварительных условий", — добавил посол.

По его словам, Дамаск к этому готов. "У нас нет никаких условий для любого диалога с кем бы то ни было. И мы готовы вести этот диалог со всеми…. Президент Башар Асад с первого дня сказал, что политическое решение, урегулирование вопросов в Сирии – это единственное решение, и мы за диалог", — подчеркнул сирийский дипломат.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве начался 28 ноября, делегация Дамаска присоединилась к ним спустя сутки. В четверг спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура начал первые в нынешнем раунде "челночные переговоры" между делегациями правительства и оппозиции Сирии, которые находились в разных комнатах в женевской штаб-квартире ООН.

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