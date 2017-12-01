В Минобороны рассказали об активности ВКС России в Сирии за неделю

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Российские ВКС за неделю совершили в Сирии около 420 боевых вылетов, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган министерства обороны России.

Согласно представленным данным, за неделю самолеты российских ВКС в Сирии совершили около 420 боевых вылетов, были уничтожены более 910 объектов боевиков.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Москва не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме того, в Сирии действует российский центр по примирению.