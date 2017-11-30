Де Мистура планирует проводить переговоры по Сирии в Женеве до 15 декабря

ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что планирует проводить восьмой раунд межсирийских переговоров до 15 декабря.

"Мы планируем проводить нынешний раунд до 15 декабря", — сказал он журналистам по итогам первого дня "челночных переговоров" с делегациями правительства и оппозиции Сирии в Женеве.

"Я хочу поблагодарить Россию за помощь в обеспечении того, что правительственная делегация прибыла в Женеву, и Эр-Рияд — за делегацию оппозиции", — добавил он.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве начался 28 ноября, делегация Дамаска присоединилась к ним спустя сутки. В четверг де Мистура начал первые в нынешнем раунде межсирийских переговоров в Женеве "челночные переговоры" между делегациями правительства и оппозиции Сирии, которые находились в разных комнатах в женевской штаб-квартире ООН.

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