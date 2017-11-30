ООН, 30 ноя — РИА Новости. Российские пограничники конфисковали предметы исторического и культурного значения, вывезенные из подконтрольных террористам районов Сирии, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

"Террористы и связанные с ними преступные группировки используют все имеющиеся лазейки для пересылки культурных ценностей за рубеж. К примеру, российским органам пограничного контроля удалось конфисковать изразцовую плитку османского периода и прочие сирийские артефакты, украденные с территории, находившейся под контролем ИГИЛ*. В противном случае достояние культуры этой страны незаконным путем попало бы в руки частных коллекционеров", — заявил Небензя.

По словам российского постпреда, артефакты, в основном, сбываются через анонимных продавцов, или через интернет. "Контроль над такими сделками затруднен, в первую очередь из-за проблемы идентификации контрабандных ценностей", — подчеркнул Небензя.

В этой связи он заявил о необходимости всем странам предоставлять соответствующему комитету Совбеза ООН данные об источниках финансовой подпитки террористических групп.

Ранее в этом году СБ ООН принял резолюцию 2347 по защите культурных ценностей в вооруженных конфликтах. Резолюция рекомендует государствам "принять соответствующие меры для предотвращения и пресечения незаконной торговли и незаконного оборота культурных ценностей", регулировать экспорт и импорт объектов через обязательную сертификацию по международными стандартами.

*Запрещенная в России террористическая организация

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