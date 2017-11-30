Оппозиция передала де Мистуре свои идеи по сирийскому урегулированию

ЖЕНЕВА, 30 ноя — РИА Новости. Сирийская оппозиция представила спецпосланнику ООН по Сирии Стеффану де Мистуре идеи по урегулированию сирийского кризиса, а также выразила готовность оставаться на переговорах в Женеве столько, сколько нужно, заявил официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

В четверг де Мистура начал первые в нынешнем раунде межсирийских переговоров в Женеве "челночные переговоры" между делегациями правительства и оппозиции Сирии, которые находились в разных комнатах в женевской штаб-квартире ООН. Дискуссия шла, в частности, вокруг документа из 12 пунктов, который известен также как "документ Наумкина" или "Точки соприкосновения позиций сирийских сторон".

"Мы обсудили со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой способы достижения прогресса на женевских переговорах. Сейчас мы ожидаем более серьезных переговоров по вопросу мирного перехода в Сирии… Мы представили идеи для обсуждения от лица нашей объединенной делегации", — приведены слова аль-Ариди в заявлении СКП.

Он добавил, что только "политическое решение является единственным способом достижения безопасности и стабильности в Сирии". "Мы готовы остаться на переговорах столько, сколько нужно", — заключил аль-Ариди.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве начался 28 ноября, делегация Дамаска присоединилась к ним спустя сутки. Предполагается, что раунд продлится на следующей неделе, хотя правительственная делегация планирует покинуть Женеву 2 декабря. Делегация объединенной оппозиции намерена остаться до 15 декабря.