Страны ОДКБ призывают к широкой коалиции для противодействия терроризму

МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Страны ОДКБ призвали мировое сообщество объединиться в рамках широкой коалиции в противодействии терроризму, следует из декларации, подписанной главами стран ОДКБ в четверг в Минске.

"Призываем страны-члены ООН, международные и региональные организации, а также все мировое сообщество объединиться в рамках широкой коалиции в противодействии международному терроризму на основе принципов устава ООН и соответствующих решений резолюции Совета безопасности ООН", — говорится в документе.

Отмечается, что " в данном контексте государства-члены ОДКБ высоко оценивают предпринимаемые Россией комплексные действия по уничтожению потенциала международного терроризма в Сирийской арабской республике, а также представление Казахстаном площадки для астанинского формата международных встреч по Сирии, в рамках которого запущен процесс деэскалации в этой стране и создания условий для оживления женевских переговоров".

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