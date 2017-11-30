Страны ОДКБ выступили за урегулирование в Сирии без внешнего вмешательства

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Государства-участники ОДКБ выступают за скорейшую ликвидацию терроризма и прекращении внутреннего вооруженного конфликта в Сирии через широкий межнациональный диалог без внешнего вмешательства, говорится в заявлении глав государств.

"Главы государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Выступают за скорейшую ликвидацию террористической угрозы и прекращение внутреннего вооруженного конфликта в этой стране политико-дипломатическими средствами через широкий межсирийский диалог без предварительных условий и внешнего вмешательства", — говорится в заявлении лидеров.

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