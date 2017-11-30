Страны ОДКБ призывают поддержать процесс деэскалации и стабилизации в Сирии

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призывают поддержать процесс деэскалации и стабилизации в САР, прекратить односторонние санкции, говорится в заявлении глав государств организации "О ситуации в Сирии и вокруг нее".

"(Главы государств-членов ОДКБ — ред.) выражают глубокую озабоченность гуманитарной ситуацией в Сирии и призывают оказать поддержку процессу деэскалации и стабилизации в этой стране, в том числе путем оказания содействия в восстановлении экономики, прекращения односторонних санкций, направления дополнительных объемов помощи сирийскому населению, содействия гуманитарному разминированию, сохранения исторического наследия, восстановления объектов жизнеобеспечения, социальной и экономической инфраструктуры", — говорится в заявлении.

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