Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили американское и европейское оружие в освобожденных от боевиков "Исламского государства"* районах провинции Дейр-эз-Зор, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Как рассказал один из полевых командиров, легкие и тяжелые вооружения нашли в районах Аль-Ашара, Субейхан и Салихия на юго-востоке провинции. Среди них сотни различных снарядов, боеприпасов и образцов оружия, произведенных в западных странах.

Сирийский военный источник, который участвовал в операции по освобождению Дейр-эз-Зора, раннее сообщил РИА Новости, что на складах боевиков ИГ* в городе обнаружили большое количество оружия, в том числе винтовки, противотанковые комплексы и полевые пушки американского и израильского производства.

© SANA Оружие, обнаруженное сирийскими военными в освобожденных от боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) районах провинции Дейр-эз-Зор © SANA Оружие, обнаруженное сирийскими военными в освобожденных от боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) районах провинции Дейр-эз-Зор

В октябре представители сирийской армии рассказывали об обнаружении на складах террористов в городе Меядин образцов вооружения из США, Бельгии, Великобритании и Израиля.

Военные отмечали, что к радикалам в Сирии попадает оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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