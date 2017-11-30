МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сирийские военные обнаружили американское и европейское оружие в освобожденных от боевиков "Исламского государства"* районах провинции Дейр-эз-Зор, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Сирийский военный источник, который участвовал в операции по освобождению Дейр-эз-Зора, раннее сообщил РИА Новости, что на складах боевиков ИГ* в городе обнаружили большое количество оружия, в том числе винтовки, противотанковые комплексы и полевые пушки американского и израильского производства.
В октябре представители сирийской армии рассказывали об обнаружении на складах террористов в городе Меядин образцов вооружения из США, Бельгии, Великобритании и Израиля.
Военные отмечали, что к радикалам в Сирии попадает оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>