Страны ОДКБ призвали к активизации переговоров по Сирии в рамках "Женевы"

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Страны организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призывают стороны воспользоваться созданными условиями для активизации переговоров в рамках женевского процесса, говорится в заявлении глав государств организации "О ситуации в Сирии и вокруг нее".

"(Главы государств-членов ОДКБ — ред.) призывают заинтересованные стороны воспользоваться созданными благоприятными условиями для активизации переговоров в рамках женевского процесса по эгидой ООН", — говорится в заявлении.

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