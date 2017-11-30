Первый раунд "челночных дискуссий" по Сирии завершился, сообщил источник

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. Архивное фото

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 30 ноя — РИА Новости. Первый раунд "челночных дискуссий" спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегациями Дамаска и объединенной оппозиции Сирии завершился, переговоры через посредника возобновятся в пятницу, сообщил РИА Новости источник, близкий к организации переговоров.

"На сегодня встреча завершилась. Де Мистура намерен возобновить "челночную дипломатию" в пятницу", — сказал он.

В четверг де Мистура начал первые в нынешнем раунде "челночные переговоры" между делегациями правительства и оппозиции Сирии, которые находились в разных комнатах в женевской штаб-квартире ООН. Дискуссия шла, в частности, вокруг документа из 12 пунктов, который известен также как "документ Наумкина" или "Точки соприкосновения позиций сирийских сторон".

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