Коалиция США признала гибель 801 мирного жителя при ударах в Сирии и Ираке

Самолет F/A-18F Super Hornet взлетает с палубы авианосца George H.W. Bush во время операции Inherent Resolve. Архивное фото

Самолет F/A-18F Super Hornet взлетает с палубы авианосца George H.W. Bush во время операции Inherent Resolve. Архивное фото

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с Исламским государством* признала гибель 801 мирного жителя за время операции "Непоколебимая решимость" в Сирии и Ираке.

Как указано в отчете, в настоящее время изучается еще 695 сообщений о жертвах среди мирного населения.

В документе говорится, что коалиция использует механизмы избежания конфликтов с ВКС России, которые наносят удары по террористам в Сирии.

Международная коалиция, которая включает более 70 стран, начала наносить удары в этих странах в августе 2014 года. В Ираке борьба с ИГ* идет с разрешения местных властей, а в Сирии коалиция проводит операции без санкции официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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