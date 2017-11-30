МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с Исламским государством* признала гибель 801 мирного жителя за время операции "Непоколебимая решимость" в Сирии и Ираке.
Как указано в отчете, в настоящее время изучается еще 695 сообщений о жертвах среди мирного населения.
В документе говорится, что коалиция использует механизмы избежания конфликтов с ВКС России, которые наносят удары по террористам в Сирии.
Международная коалиция, которая включает более 70 стран, начала наносить удары в этих странах в августе 2014 года. В Ираке борьба с ИГ* идет с разрешения местных властей, а в Сирии коалиция проводит операции без санкции официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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