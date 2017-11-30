Вывод сил из Сирии будет проходить по мере готовности, заявил Патрушев

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Вывод российских сил из Сирии будет происходить по мере готовности, фактически идет подготовка, заявил в четверг журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"По мере готовности. Подготовка фактически идет", — сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках вывода.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что сокращение группировки ВКС РФ в Сирии может начаться до конца года.

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