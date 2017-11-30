У Дамаска установка на прямой контакт с оппозицией, заявил Бородавкин

ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. Постпред РФ при ООН в Женеве Алексей Бородавкин заявил РИА Новости, что у Дамаска есть принципиальная установка на прямой контакт с оппозицией, однако обсуждение судьбы Асада не может становиться темой переговоров.

"Глава делегации объединенной оппозиции Насер Харири уже здесь, в Женеве, объявил, что они приехали для обсуждения вопроса об отставке президента Сирии Башара Асада. Это, конечно, не может быть темой для межсирийских переговоров, в первую очередь прямых", — сказал он.

Постпред подчеркнул, что делегация правительства ни при каких условиях не будет обсуждать отставку Асада с делегацией сирийской оппозиции.

"Хочу напомнить, что правительственная делегация уже вела прямой диалог с оппозицией в Женеве, в период, когда спецпосланником генсека ООН по Сирии был Лахдар Брахими. Принципиальная установка на прямой контакт с оппозицией у делегации правительства остается. Этот подход мы всячески поддерживаем", — сказал он.

Бородавкин подчеркнул, что только в ходе прямого разговора между правительством и оппозицией могут быть достигнуты ключевые соглашения по сирийскому урегулированию, в том числе по вопросам конституции, выборов и борьбы с терроризмом.

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между правительством и оппозицией. Основа для этих переговоров – это резолюция СБ ООН 2254. Если речь пойдет об этом, что прямые переговоры возможны и необходимы. Но вести их со стороны оппозиции должна представительная делегация, с участием патриотически настроенных сирийских оппозиционных сил", — добавил постпред РФ.

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