Российский постпред при ООН рассказал о приоритетах Дамаска на "Женеве-8"

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. архивное фото

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. архивное фото

ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. Позиция Дамаска на межсирийских переговорах "Женева-8" конструктивная, делегация хотела бы сделать приоритетом раунда обсуждение борьбы с терроризмом, заявил РИА Новости постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

Бородавкин в среду вечером провел встречу с делегацией правительства Сирии во главе с Башаром Джаафари.

"Мы убедились в том, что, как всегда, позиция Дамаска носит конструктивный характер. Они открыты к диалогу и готовы обсуждать ранее подготовленный офисом спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры документ относительно будущего государственного устройства Сирии, так называемые "12 пунктов", — сказал он.

По его словам, представители Дамаска "хотели бы, чтобы приоритетом этого раунда была тема борьбы с терроризмом".

"Несмотря на то, что 98% территории Сирии освобождены от группировки ИГ*, но очаги вооруженного терроризма, к сожалению, по-прежнему существуют, и их необходимо добивать. Нельзя также забывать, что террористическую угрозу представляют Джебхат-Ан-Нусра*, борьба с которой приобретает сейчас особую актуальность", — добавил постпред РФ.

* Запрещенные в России террористические организации

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