Делегация Дамаска покинет Женеву 2 декабря, сообщил источник

ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. Делегация правительства Сирии покинет Женеву 2 декабря для консультаций, может вернуться на следующей неделе, заявил РИА Новости источник, близкий к организации переговоров.

"Делегация правительства уезжает в субботу. У них инструкции до 2 декабря. В Дамаске будет принято решение об их возможном возвращении на следующей неделе", — сказал он.

Собеседник агентства также добавил, что делегация объединенной оппозиции Сирии нацелена оставаться в Женеве до 15 декабря.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил журналистам, что намерен продолжить Женеву-8 на следующей неделе.

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