В Сирии рассказали о возможном объединении курдских сил и САР

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сирийские демократические силы (СДС, их костяк составляют отряды курдов) могут стать частью правительственной армии Сирии, заявил газете "Известия" представитель сирийской курдской партии "Демократический союз" в России Абд Салам Али.

"Если будет найдено приемлемое для всех решение, присоединение СДС к сирийской армии будет логичным развитием событий. Мы никогда не ставили вопрос об обособлении или отделении. Наоборот, курды добиваются закрепления своих прав и прав других народностей в рамках единой Сирии", — сказал он.

По словам собеседника газеты, СДС готовы войти в состав правительственных войск, когда будет найден устраивающий все стороны вариант политического урегулирования сирийского конфликта.

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