Госдеп подтвердил приверженность Женевскому процессу по Сирии

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США в среду подтвердил приверженность Женевским переговорам по Сирии.

"США надеются содействовать Женевскому процессу. Мы привержены этим переговорам", — сказала она на брифинге для иностранных журналистов.

Науэрт подчеркнула, что "сирийцы сами должны определять будущее" своей страны. Однако, по ее словам, "мы пока далеки от этого".

Представитель госдепартамента также подчеркнула, что единственной целью американских военных США в Сирии является борьба с террористической группировкой "Исламское государство*".

*Запрещенная в России террористическая организация

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