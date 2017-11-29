МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сирии требуется помощь международных организаций для восстановления школ из-за нехватки финансовых средств в бюджете, сообщается на сайте Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Установлено, что в 12 школах города Алеппо и 8 школах провинции Риф Дамаск необходимо провести капитальный ремонт, а еще в двух школах провинции Риф Дамаск – текущий.
"Осмотренные школы необходимо восстановить к началу 2018-2019 учебного года, однако отсутствие финансовых средств в бюджете Сирии требует привлечения помощи международных организаций", — приводит Центр слова главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-лейтенанта Сергея Кураленко.
Центр по примирению продолжает оказывать гумпомощь жителям Сирии. В населённый пункт Акареб-Эс-Сафи провинции Хама доставлена гуманитарная помощь общим весом 2,6 тонны. Безопасность проведения акции обеспечивала Военная полиция ВС РФ.
Кроме того, правительственными силами Сирии, Центром по примирению и лидерами вооружённой оппозиции зоны деэскалации № 3 "Восточная Гута" обеспечена безопасность очередного совместного гуманитарного конвоя ООН, Сирийского арабского Красного Полумесяца и МККК. В населённый пункт Нашабия провинции Риф Дамаск доставлен гуманитарный груз общим весом 54 тонны. Безопасность гуманитарного конвоя при пересечении КПП Мухаям-Аль-Вафедим обеспечивала Военная полиция ВС РФ.
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