Центр по примирению: Сирии требуется помощь для восстановления школ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Сирии требуется помощь международных организаций для восстановления школ из-за нехватки финансовых средств в бюджете, сообщается на сайте Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Отмечается, что офицерами Центра совместно с представителями Минобразования Сирии завершён мониторинг состояния 12 школ города Алеппо и 10 школ провинции Риф Дамаск, поврежденных во время боевых действий. В уцелевших помещениях школ обучается более 17 тысяч детей.

Установлено, что в 12 школах города Алеппо и 8 школах провинции Риф Дамаск необходимо провести капитальный ремонт, а еще в двух школах провинции Риф Дамаск – текущий.

"Осмотренные школы необходимо восстановить к началу 2018-2019 учебного года, однако отсутствие финансовых средств в бюджете Сирии требует привлечения помощи международных организаций", — приводит Центр слова главы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерала-лейтенанта Сергея Кураленко.

Центр по примирению продолжает оказывать гумпомощь жителям Сирии. В населённый пункт Акареб-Эс-Сафи провинции Хама доставлена гуманитарная помощь общим весом 2,6 тонны. Безопасность проведения акции обеспечивала Военная полиция ВС РФ.

Кроме того, правительственными силами Сирии, Центром по примирению и лидерами вооружённой оппозиции зоны деэскалации № 3 "Восточная Гута" обеспечена безопасность очередного совместного гуманитарного конвоя ООН, Сирийского арабского Красного Полумесяца и МККК. В населённый пункт Нашабия провинции Риф Дамаск доставлен гуманитарный груз общим весом 54 тонны. Безопасность гуманитарного конвоя при пересечении КПП Мухаям-Аль-Вафедим обеспечивала Военная полиция ВС РФ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>