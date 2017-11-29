В Сирии еще два населенных пункта присоединились к режиму прекращения огня

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Еще два населенных пункта в провинции Алеппо присоединились к режиму прекращения боевых действий в Сирии, сообщает глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"В результате совместной работы Центра по примирению враждующих сторон и Комитета национального примирения зоны деэскалации № 1 "Идлиб" подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий двух населённых пунктов провинции Алеппо, находящихся в зоне деэскалации", — сказал Кураленко на брифинге, его слова приводит Центр примирения враждующих сторон в САР.

За сутки, по словам Кураленко, в свои дома возвратились 56 человек, из них в провинции Алеппо — 33 и Хомс — 23 человека.

Российские военные врачи в течение суток оказали медицинскую помощь 127 гражданам Сирии, из них хирургическую помощь получили 43 местных жителя, терапевтическую — 84.

При посредничестве офицеров Центра продолжаются переговоры представителей силовых структур Сирии с лидерами формирований вооружённой оппозиции по совместной борьбе с "Джебхат ан-Нусрой*" в северных провинциях Сирии.

*Запрещенная в России террористическая организация

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