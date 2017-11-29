Межсирийские переговоры в Женеве продлили до 15 декабря, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве продлен до 15 декабря, передает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что восьмой раунд межсирийских переговоров может продлиться до 2 декабря.
Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции — Сирийской комиссии по переговорам — во главе с Насером Харири.
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