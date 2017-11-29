Делегация Дамаска начала встречу с постпредом России при ООН в Женеве

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости. Делегация Дамаска во главе с Башаром Джаафари проводит встречу с постпредом РФ при ООН в Женеве Алексеем Бородавкиным перед участием в межсирийских переговорах, передает корреспондент РИА Новости.

Делегация Дамаска прибыла в Женеву в среду утром, на второй день после начала восьмого раунда межсирийских переговоров.

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции — Сирийской комиссии по переговорам — во главе с Насером Харири.

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