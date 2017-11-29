Де Мистура намерен возобновить Женеву-8 на следующей неделе

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве возобновиться на следующей неделе.

"Мы намерены возобновить переговоры на следующей неделе, потому что это должен быть непрерывный процесс", — сказал он журналистам.

Ранее де Мистура заявил о планах провести два раунда межсирийских переговоров в декабре. Источник, близкий к организации дискуссий, рассказал в понедельник РИА Новости, что восьмой раунд переговоров завершится 1 декабря.

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