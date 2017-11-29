Де Мистура прибыл в отель делегации Дамаска для встречи с Джаафари

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время встречи с представителями объединенной сирийской оппозиции в Женеве. 28 ноября 2017

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в отель делегации Дамаска для встречи с Башаром Джаафари перед началом официальных переговоров, передает корреспондент РИА Новости.

Делегация Дамаска прибыла в среду утром, на второй день после начала восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Как ожидается, он продлится до 1 декабря.

По прибытии в отель делегации правительства де Мистура заявил журналистам, что его офис "делает все возможное" для достижения прямых переговоров на Женеве-8, но все будет ясно после встреч.