Делегация Дамаска прибыла на переговоры по Сирии в Женеву

ЖЕНЕВА, 29 ноя — РИА Новости. Делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари прибыла в Женеву на второй день межсирийских переговоров, передает корреспондент РИА Новости.

На вопрос, как долго он планирует оставаться в Женеве и готов ли он к прямым переговорам с оппозицией, Джаафари ответил: "Посмотрим".

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции — Сирийской комиссии по переговорам — во главе с Насером Харири.

До утра вторника не было понятно, приедет ли на этот раунд делегация из Дамаска, так как в начале недели сирийская Al-Watan написала, что правительство откладывает на неопределенный срок свое прибытие на "Женеву-8". Накануне де Мистура заявил журналистам, что делегация все же приедет в среду.

Как ранее заявил РИА Новости источник в делегации Дамаска, переговорщики от правительства Сирии останутся в Женеве на несколько дней, что может повлечь за собой незначительное продление нынешнего раунда переговоров, "но максимум до субботы". Первоначально планировалось, что раунд завершится к 1 декабря.

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