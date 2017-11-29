Бондарев: Россия получает предложения других стран о размещении военных баз

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В последние два года участились предложения иностранных государств о размещении у них российских военных баз, подобных предложений будет "очень и очень много", заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"В последние два года участились предложения иностранных государств о дислокации российских войск на их территориях", — сказал он.

Бондарев объяснил такие обращения успехами российских ВКС в Сирии, "наглядно продемонстрировавших всему миру мощность и отличную подготовку российской армии, а также технические возможности наших вооружений и военной техники".

"Исходя из этого, предложений к России о создании в той или иной стране российских военных баз сейчас будет очень и очень много", — заявил сенатор.