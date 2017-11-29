"Не промахнулись": экс-главком ВКС уверен, что Аль-Багдади уничтожен

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев убеждён, что главарь "Исламского государства"* Абу-Бакр аль-Багдади был уничтожен в конце мая возле сирийской Ракки.

Летом в Минобороны России сообщили, что Аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

"Информация о его возвращении подтверждений на сегодняшний день не нашла. Информацию о том, что Аль-Багдади жив, скорее всего, распространяют сами игиловцы — это им поднимает боевой дух. Я считаю, что наши пилоты не промахнулись", — заявил Бондарев РИА Новости.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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