В Совфеде рассказали, какое оружие Россия оставит в Сирии после вывода ВКС

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия оставит в Сирии после вывода части группировки ВКС все основные виды оружия и военной техники, включая истребители, штурмовики, стратегические бомбардировщики, беспилотники, часть бронетехники и космические аппараты разведки, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
По словам главы комитета, главная задача военных специалистов после окончательного разгрома террористов в Сирии – чётко определить необходимый объём вооружений для послевоенного периода, "исходя из требований обеспечения стратегической безопасности на долгосрочную перспективу".
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