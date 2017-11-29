В Совфеде рассказали, какое оружие Россия оставит в Сирии после вывода ВКС

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия оставит в Сирии после вывода части группировки ВКС все основные виды оружия и военной техники, включая истребители, штурмовики, стратегические бомбардировщики, беспилотники, часть бронетехники и космические аппараты разведки, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Думаю, что в той или иной мере все основные виды оружия и военной техники, которые там есть сейчас, останутся. Авиация, полагаю, будет представлена истребителями Су-30СМ, Су-35С, штурмовиками Су-25СМ, бомбардировщиками Су-34, дальними бомбардировщиками Ту-22М3, стратегическими бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95МС, беспилотниками Орлан-10 и Форпост. Сохранятся системы ПВО. Отдельные единицы бронетехники. И, конечно, космические аппараты оптико-электронной разведки и средства связи", — сказал он.

По словам главы комитета, главная задача военных специалистов после окончательного разгрома террористов в Сирии – чётко определить необходимый объём вооружений для послевоенного периода, "исходя из требований обеспечения стратегической безопасности на долгосрочную перспективу".

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