Центр по примирению останется в Сирии после вывода ВКС, заявили в Совфеде

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский центр по примирению и его специалисты останутся в Сирии после вывода ВКС РФ, по другим структурам пока согласованной информации нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

"Российский центр по примирению планируется оставить, а по остальным структурам, в том числе по численности, пока согласованной информации нет. Только по итогам завершённой кампании, после проведения оценки послевоенной ситуации, можно говорить о численности и подразделениях более конкретно", — отметил он.

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