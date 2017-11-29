МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Россия категорически против планов США остаться в Сирии после разгрома группировки "Исламское государство"* и получить тем самым господство в воздухе над всем регионом, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии после разгрома ИГ* и установить новую власть на севере страны.

"Все прекрасно понимают, что с уходом нашего контингента американцы безраздельно получают полное господство в воздухе — не выполнив ни одного взлета, ни одного воздушного боя, — над всей территорией не только Сирии, но и Ирака, Иордании, Турции (поскольку это страна НАТО). Плюс ко всему Саудовская Аравия и так далее до побережья Аравийского полуострова", — заявил Бондарев.

По его словам, Россия категорически против таких планов, особенно учитывая то, что американцы никому не объявляли, сколько их в Сирии, поэтому они могут в любой момент эту группировку увеличить.

В таком случае США будут чувствовать себя в Сирии "вольготно", считает Бондарев.

"Мы прекрасно понимаем, что если и дальше сирийская армия будет успешно бороться с терроризмом, но уже без поддержки ВКС и российского контингента, то американцы придумают миллион способов, как нанести удары по войскам сирийской армии под предлогом, что те применяют химоружие против мирного населения, умеренной оппозиции, против тех, кого американцы поддерживают. Естественно, сирийские военно-воздушные силы противостоять американцам ни в коей мере не смогут", — пояснил парламентарий.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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