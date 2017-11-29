Говорить о выводе ВКС из Сирии преждевременно, заявили в Совфеде

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Говорить о выводе российских ВКС из Сирии преждевременно до окончательного разгрома боевиков, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"К сожалению, терроризм как явление пока сохраняется и в Сирии, и за её приделами. Кроме того, атмосфера в Сирии ещё какое-то время будет достаточно напряженной и неустойчивой. Поэтому ослаблять систему защиты нельзя. Пока боевики в Сирии окончательно не разгромлены, говорить о выводе российских ВКС из Сирии преждевременно", – сказал он.

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