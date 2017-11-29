Сирийская оппозиция не исключает прямых переговоров с Дамаском в Женеве

КАИР, 29 ноя — РИА Новости. Оппозиция Сирии не исключает проведения прямых переговоров с правительством в ходе восьмого раунда межсирийского диалога в Женеве, сообщил РИА Новости официальный представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди.

"Если будет реальное давление на режим, который пытается уклониться от мирного процесса, то, возможно, будет серьезное обсуждение чувствительных для сирийского народа тем и применения этих решений", — сказал аль-Ариди, отвечая на вопрос возможны ли в ходе нынешнего раунда прямые переговоры между делегациями правительства и оппозиции.

Восьмой раунд межсирийских переговоров официально начался в Женеве со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегации объединенной сирийской оппозиции во главе с Насером Харири.

Это первая встреча де Мистуры с новой единой делегацией сирийской оппозиции, сформированной на прошлой неделе на конференции в Эр-Рияде.

Как ожидается, в среду в Женеву прибудет также делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари.