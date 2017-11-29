Спецпредставитель Китая по Сирии оценил ход переговоров в Женеве

ПЕКИН, 29 ноя — РИА Новости. На проходящих в Женеве межсирийских переговорах есть благоприятные факторы для дальнейшего прогресса в политическом урегулировании сирийского кризиса, заявил спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффанон де Мистурой.

Восьмой раунд межсирийских переговоров официально начался в Женеве со де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции во главе с Насером Харири. Се Сяоянь провел встречи с де Мистурой, а также с делегациями России и США.

"На нынешнем раунде переговоров есть благоприятные факторы, мы надеемся, что обе стороны сирийского конфликта продемонстрируют гибкость, посредством диалога и консультаций будут способствовать дальнейшему прогрессу в политическом урегулировании проблемы, найдут путь к восстановлению стабильности и общественного порядка в стране", — заявил Се Сяоянь в эфире Центрального телевидения Китая.

Он также отметил, что в последнее время ситуация в Сирии улучшается, террористические силы получили сокрушительный удар, однако ситуация с противодействием терроризмом по-прежнему остается критической.

"Международное сообщество не может подходить к этому вопросу небрежно, необходимо совместными усилиями бороться с терроризмом", — подчеркнул китайский дипломат.