Спецпредставитель Китая по Сирии оценил ход переговоров в Женеве

ПЕКИН, 29 ноя — РИА Новости. На проходящих в Женеве межсирийских переговорах есть благоприятные факторы для дальнейшего прогресса в политическом урегулировании сирийского кризиса, заявил спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффанон де Мистурой.
"На нынешнем раунде переговоров есть благоприятные факторы, мы надеемся, что обе стороны сирийского конфликта продемонстрируют гибкость, посредством диалога и консультаций будут способствовать дальнейшему прогрессу в политическом урегулировании проблемы, найдут путь к восстановлению стабильности и общественного порядка в стране", — заявил Се Сяоянь в эфире Центрального телевидения Китая.
Он также отметил, что в последнее время ситуация в Сирии улучшается, террористические силы получили сокрушительный удар, однако ситуация с противодействием терроризмом по-прежнему остается критической.
Как ожидается, в среду в Женеву прибудет также делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари.
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