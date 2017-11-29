Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о политике США в Сирии

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости. США сохраняют свое военное присутствие в Сирии и продолжают оказывать военную поддержку курдам, несмотря на заявления о ее прекращении, заявил РИА Новости бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиралди.

"Присутствие США в Сирии не прекращается. Турки утверждают, что в стране сейчас находится 13 американских баз, некоторые из которых, по всей видимости, постоянные", — заявил он.

По словам Джиралди, нахождение США в регионе позволит американцем "присутствовать на любых переговорах, которые состоятся для того, чтобы положить конец гражданской войне".

"Они (США — ред.) будут стремиться найти другие способы, чтобы продолжать вооружать и финансировать курдов, не сводя с ума турок", — добавил Джиралди.

В пятницу президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. По сообщению Белого дома, американский лидер проинформировал собеседника о рассматриваемых корректировках в военной поддержке партнеров в Сирии.

В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в пятницу сообщил, что Трамп заверил Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

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