В пригород Дамаска доставили более 50 тонн гумпомощи

ДАМАСК, 28 ноя — РИА Новости. Колонна грузовиков доставила в населенный пункт Нашабия 54 тонны гуманитарного груза. Безопасность конвоя на пути следования через лагерь беженцев Вафидин обеспечили российские военные, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.
По словам источника, поселение Нашибия на сегодняшний день находится под контролем незаконных вооруженных бандформирований.
Последний раз гуманитарная помощь сирийского красного полумесяца, красного креста и ООН при содействии российских военных, 12 ноября, доставили 144 тонны груза мирным жителям города Дума в восточном пригороде Дамаска.
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