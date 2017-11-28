В пригород Дамаска доставили более 50 тонн гумпомощи

ДАМАСК, 28 ноя — РИА Новости. Колонна грузовиков доставила в населенный пункт Нашабия 54 тонны гуманитарного груза. Безопасность конвоя на пути следования через лагерь беженцев Вафидин обеспечили российские военные, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.

"Конвой заехал сегодня. Разгрузился в Нашабии, то есть в пункте назначения. Выезжает завтра утром так же как заехал — через КПП №1 в районе Мухайм Аль-Вафидин, через Думу. Заехали в Гуту (в восточный пригород Дамаска) в 13.30 по московскому времени. 6 машин с продовольствием (36 тонн), 3 машины с медикаментами (18 тонн), всего 54 тонны гуманитарного груза. В Нашабии начали разгружаться в 15.20 мск. Российские военные обеспечили безопасность прохождения колонны" — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, поселение Нашибия на сегодняшний день находится под контролем незаконных вооруженных бандформирований.

Последний раз гуманитарная помощь сирийского красного полумесяца, красного креста и ООН при содействии российских военных, 12 ноября, доставили 144 тонны груза мирным жителям города Дума в восточном пригороде Дамаска.

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