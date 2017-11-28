Совбез Турции рекомендовал расширить наблюдательную миссию в Сирии

АНКАРА, 28 ноя – РИА Новости. Совет национальной безопасности Турции счел целесообразным расширение военно-наблюдательной миссии страны в зоне деэскалации в сирийском Идлибе на западную часть провинции Алеппо и окрестности Африна, говорится в заявлении по итогам заседания совбеза, прошедшего под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

Африн в настоящее время контролируется силами самообороны сирийских курдов (PYD), которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Представляется, что наблюдательная миссия, которая с успехом продолжается в Идлибе, может обеспечить спокойствие и безопасность в западной части провинции Алеппо и окрестностях Африна. Неприемлемы попытки PПК – PYD захватывать территории и проводить этнические чистки с целью изменения демографической структуры Сирии. Турция предпримет все меры безопасности на своих границах", — говорится в заявлении.

Ранее генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. По словам президента Турции, целью операции является защита мирного населения. Дамаск потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.

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