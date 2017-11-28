Богданов обсудил с сирийским послом проведение Конгресса нацдиалога

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом проведение Конгресса национального диалога Сирии в Сочи, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее, включая очередной раунд межсирийских консультаций под эгидой ООН в Женеве и инициативу проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — говорится в документе.

С инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии выступил ранее президент России Владимир Путин. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в Конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также, в качестве наблюдателей, представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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