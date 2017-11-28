Конвой с гуманитарной помощью вошел Восточную Гуту, сообщили в ООН

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Конвой ООН с продовольственной и медицинской помощью во вторник вошел в Восточную Гуту, являющуюся одной из четырех зон деэскалации в Сирии, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Twitter.

"Команды ООН и Сирийского Красного полумесяца только что вошли в Нашабие в осажденной Восточной Гуте, чтобы доставить еду и предметы санитарии для 7200 нуждающихся", — сообщает управление.

Дипломатический источник в целевых группах по Сирии в Женеве заявил во вторник РИА Новости, что "режим тишины" в Восточной Гуте начал действовать с 09.00 вторника по местному времени.

Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко в понедельник призвал все конфликтующие в Сирии стороны в целях исключения любых нарушений режима прекращения боевых действий ввести 28 и 29 ноября "режим тишины" в зоне деэскалации №3 в Восточной Гуте.

Отмечается, что подобные меры снизят напряженность в западной части Восточной Гуты, где боевики "Джебхат ан-Нусры"* и связанных с ней формирований усилили обстрелы контролируемой правительством территории.

На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.