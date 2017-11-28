Переговоры в Женеве начались со встречи де Мистуры с сирийской оппозицией

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Восьмой раунд межсирийских переговоров официально начался в Женеве со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции во главе с Насером Харири.
Это первая встреча де Мистуры с новой единой делегацией сирийской оппозиции, сформированной на прошлой неделе на конференции в Эр-Рияде.
Как ожидается, в среду в Женеву прибудет также делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари.
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