Переговоры в Женеве начались со встречи де Мистуры с сирийской оппозицией

Cпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров с представителями сирийских делегаций в Женеве. Архивное фото

Cпецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров с представителями сирийских делегаций в Женеве. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Восьмой раунд межсирийских переговоров официально начался в Женеве со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции во главе с Насером Харири.

Это первая встреча де Мистуры с новой единой делегацией сирийской оппозиции, сформированной на прошлой неделе на конференции в Эр-Рияде.

Как ожидается, в среду в Женеву прибудет также делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари.

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