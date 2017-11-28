Источник: переговоры по Сирии в Женеве могут продлиться до 2 декабря

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Восьмой раунд межсирийских переговоров может продлиться до 2 декабря так как делегация Дамаска планирует остаться в Женеве на несколько дней, сообщил РИА Новости источник в правительственной делегации.

Женева-8 стартовала во вторник со встречи спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры с делегацией объединенной сирийской оппозиции во главе с Насером Харири. Сроки окончания нынешнего раунда официально не объявлялись, однако источник, близкий к организации переговоров, в понедельник сообщил, что они завершатся 1 декабря, так как делегация правительства Сирии во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари приедет в Женеву всего на сутки.

Во вторник де Мистура заявил, что группа из Дамаска приедет 29 ноября.

"Мы останемся больше, чем на сутки", — сообщил РИА Новости источник в делегации правительства.

Он отметил, что из-за этого переговоры в Женеве могут продлить, "но максимум до субботы".

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