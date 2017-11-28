SDF назвали сообщения о перемирии с боевиками ИГ* смехотворными

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Сирийские демократические силы (SDF) отрицают наличие договоренностей с боевиками террористической группировки "Исламское государство"* о перемирии и назвали сообщения о них "смехотворными".

Во вторник ряд СМИ распространили документ из нескольких пунктов о якобы перемирии между боевиками ИГ* и арабо-курдскими отрядами SDF сроком на один месяц, начиная со вторника.

"Некие пострадавшие от разгрома терроризма силы пытаются ухудшить репутацию наших сил или исказить наши победы, создавая лживые сообщения то тут, то там, чтобы оскорбить нас или поднять дух терпящим бедствие террористам… Распространенный СМИ документ о том, что это якобы перемирие… можно описать лишь как смехотворный", — говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы SDF.

Представители отрядов заявили, что продолжат борьбу с терроризмом.

Ранее британская телерадиокорпорация Би-би-си сообщила, что поддерживаемые коалицией во главе с США арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) обеспечили отход из Ракки около 250 боевиков ИГ*. В постпредстве Сирии при ООН заявили, что возглавляемая США коалиция обеспечивала отход боевиков ИГ* из Ракки и Дейр-эз-Зора во время операций по освобождению населенных пунктов. Соответствующее письмо было направлено генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.