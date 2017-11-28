Бородавкин считает решение делегации Дамаска приехать на "Женеву-8" верным

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. Архивное фото

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 28 ноя — РИА Новости. Постпред РФ при отделении в ООН в Женеве Алексей Бородавкин считает позитивным решение делегации властей Сирии все же приехать на восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что правительственная делегация прибывает в Женеву в среду. Изначально ожидалось, что делегация будет в Женеве в понедельник, чтобы приступить к переговорам во вторник.

"Это правильное решение. Очень хорошо, что они приедут, потому что это позволит представителям Дамаска высказать здесь свою точку зрения и дать соответствующую оценку. Это верное и правильное решение", — заявил журналистам Бородавкин.

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