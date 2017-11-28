В Кремле отметили важность женевских переговоров для урегулирования в Сирии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Женевский процесс сирийского урегулирования должен быть максимально инклюзивным, это залог жизнеспособности будущих договоренностей, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что, конечно, женевский процесс — основополагающий в целях политического урегулирования, должен быть максимально инклюзивным. Инклюзивность — это залог жизнеспособности тех договоренностей, которые предстоит достигнуть",- сказал Песков журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать неучастие в очередном раунде переговоров представителей Дамаска.

"Это очень сложный, кропотливый процесс, поэтому мы все наблюдаем и ждем",- добавил Песков.

Восьмой раунд межсирийских переговоров начинается во вторник в Женеве. Как ожидается, он продлится до 1 декабря и может стать официальным признанием новой делегации объединенной оппозиции Сирии, сформированной в ходе встречи в Эр-Рияде на прошлой неделе. Делегация Дамаска, по данным СМИ, отложила свой приезд на неопределенный срок.

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