В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские и турецкие представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки по четыре нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Латакия – один, Хомс – один, Дамаск – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинции Дамаск", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В Минобороны РФ также сообщили, что был осуществлен контроль прохождения двух гуманитарных конвоев Хаджми и Эт-Тайиба провинции Деръа, местному населению доставлены продовольствие, хозяйственные принадлежности и медикаменты, общий вес груза составил 176 тонн.

"Всего проведено гуманитарных акций – 1685, общий вес груза – 2318,7 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 83 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 65878 жителям", — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что в течение суток подписано четыре соглашения о присоединении населенных пунктов Шуха, Масаада и Барис провинции Алеппо, а также Хербет-Эс-Сауда провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий.

"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра", — говорится в сообщении.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2287, сообщается в бюллетене. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

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