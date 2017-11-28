В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские и турецкие представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки по четыре нарушения режима прекращения огня, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
В Минобороны РФ также сообщили, что был осуществлен контроль прохождения двух гуманитарных конвоев Хаджми и Эт-Тайиба провинции Деръа, местному населению доставлены продовольствие, хозяйственные принадлежности и медикаменты, общий вес груза составил 176 тонн.
"Всего проведено гуманитарных акций – 1685, общий вес груза – 2318,7 тонн. Медицинская помощь в течение суток оказана 83 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась 65878 жителям", — отмечается в сообщении.
"Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра", — говорится в сообщении.
Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2287, сообщается в бюллетене. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
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