Пентагон заявил, что оценивает корректировки в вооружении курдов в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Пентагон оценивает корректировки в снабжении оружием поддерживаемых США курдских отрядов в Сирии, заявил в понедельник официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.

"Мы рассматриваем возможные корректировки в поставках оружия нашим курдским партнерам, насколько этого требуют наши цели по уничтожению террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) и стабилизации (в регионе)", — заявил Пэхон.

В пятницу президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. По сообщению Белого дома, американский лидер проинформировал собеседника о рассматриваемых корректировках в военной поддержке партнеров в Сирии.

В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в пятницу сообщил, что Трамп заверил Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

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