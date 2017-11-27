Пентагон заявил, что оценивает корректировки в вооружении курдов в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Пентагон оценивает корректировки в снабжении оружием поддерживаемых США курдских отрядов в Сирии, заявил в понедельник официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.
В пятницу президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. По сообщению Белого дома, американский лидер проинформировал собеседника о рассматриваемых корректировках в военной поддержке партнеров в Сирии.
В свою очередь, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в пятницу сообщил, что Трамп заверил Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).
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