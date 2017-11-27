ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Женевский процесс по Сирии под эгидой ООН является единственной легитимной платформой для обсуждения политического будущего САР, говорится в сообщении Белого дома.

В понедельник президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Отмечается, что "президенты согласились в важности женевского процесса под эгидой ООН в качестве единственного легитимного форума для выхода на политическое решение в Сирии". "Лидеры также подчеркнули необходимость противостоять и преломить дестабилизирующую деятельность Ирана в Сирии", — говорится в комментарии.

Кроме того, Трамп и Макрон договорились оказывать "максимальное давление на северокорейский режим для денуклеаризации" полуострова.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой проведения Конгресса национального диалога Сирии. Ожидается, что на встрече будет создана конституционная комиссия и приняты итоговые документы. Для участия в конгрессе приглашены представители всех этнических и конфессиональных групп Сирии, власти, внутренняя и внешняя оппозиция, а также в качестве наблюдателей представители ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Дата проведения конгресса официально пока не определена.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на заседании СБ ООН в понедельник заявил, что обсуждает с представителями Сирии и членами СБ ООН выдвинутую Россией инициативу о проведении Конгресса национального диалога Сирии, но воздержался от комментариев самой идеи. Он подчеркнул, что "будет преждевременным как-то высказываться об этой инициативе".

При этом, по его словам, "все другие инициативы должны поддерживать посреднический процесс ООН, мандат на ведение которого Совет Безопасности выдал ООН и никому другому". Говоря о прошедших за последнее время встречах на разных площадках, спецпосланник подчеркнул, что "международные игроки ищут общую платформу на основе выполнения резолюции СБ 2254 и призывают сирийцев также начинать находить общие позиции".

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