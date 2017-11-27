СБ ООН призвал сирийцев к участию женевских переговорах без условий

ООН, 27 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН призвал участников восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве вести диалог без предварительных условий, сообщил действующий председатель Совбеза Себастьяно Карди по итогам закрытых консультаций.
С докладом Совбезу в понедельник выступил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он также отметил, что "переговоры должны пройти без каких-либо предварительных условий".
Ранее спецпосланник ООН заявил о планах начать восьмой раунд переговоров в Женеве 28 ноября, во время которого, по его ожиданиям, сторонам удастся обсудить выработку конституции и подготовку к выборам. К "Женеве-8" три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская — создали единую делегацию для переговоров с Дамаском.
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