СБ ООН призвал сирийцев к участию женевских переговорах без условий

ООН, 27 ноя — РИА Новости. Совет Безопасности ООН призвал участников восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве вести диалог без предварительных условий, сообщил действующий председатель Совбеза Себастьяно Карди по итогам закрытых консультаций.

"Члены Совета Безопасности призвали все сирийские стороны активно и без предварительных условий участвовать в женевском политическом процессе и поддерживать усилия, которые обеспечивают его успех", — заявил председательствующий в СБ постпред Италии Карди.

С докладом Совбезу в понедельник выступил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Он также отметил, что "переговоры должны пройти без каких-либо предварительных условий".

Ранее спецпосланник ООН заявил о планах начать восьмой раунд переговоров в Женеве 28 ноября, во время которого, по его ожиданиям, сторонам удастся обсудить выработку конституции и подготовку к выборам. К "Женеве-8" три платформы сирийской оппозиции — каирская, московская и эр-риядская — создали единую делегацию для переговоров с Дамаском.