Российские и турецкие военные осмотрели линию соприкосновения в Сирии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские и турецкие военные осмотрели наблюдательные посты на линии соприкосновения враждующих сторон в Сирии, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Российскими офицерами Центра по примирению враждующих сторон совместно с военнослужащими вооружённых сил Турции проведён мониторинг соблюдения астанинских соглашений, в ходе которого осмотрены наблюдательные посты на линии соприкосновения враждующих сторон в провинциях Идлиб и Алеппо", — сказал Кураленко.

Также российским Центром совместно с администрацией города Алеппо в одной из школ города проведён детский спортивный праздник под девизом "Спорт – путь к миру". В конце мероприятия российские офицеры подарили детям наборы школьных принадлежностей.

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