Глава делегации объединенной сирийской оппозиции прибыл в Женеву

ЖЕНЕВА, 27 ноя — РИА Новости. Глава делегации объединенной сирийской оппозиции и главный переговорщик Наср Харири прибыл в Женеву для участия в восьмом раунде межсирийских переговоров, передает корреспондент РИА Новости.

Вместе с Харири прибыла также большая часть объединенной сирийской делегации из 22 человек. Она впервые будет участвовать в женевских дискуссиях в таком составе.

Ранее источник, близкий к организации дискуссий, сообщил РИА Новости, что восьмой раунд межсирийских переговоров пройдет в Женеве с 28 ноября по 1 декабря.

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