Более 110 сирийцев вернулись в свои дома за прошедшие сутки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Более 110 человек вернулись в свои дома за прошедшие сутки в Сирии, сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко во время брифинга.

"Продолжается совместная работа российского Центра по примирению враждующих сторон и органов местного управления по организации возвращения беженцев. За двое суток в свои дома возвратились 111 сирийцев, из них в провинции Алеппо – 67 и Хомс – 44 человека", — сказал Кураленко.

Российские офицеры и представителями администрации провинции Хама провели рабочую встречу с представителями Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, на которой были уточнены возможности возвращения людей из пункта временного пребывания беженцев "Муххамед Али Бреди", в котором находятся 294 человека, в свои дома, в населённый пункт Кум-Хана в провинции Хама.

Совместными усилиями российского Центра и Комитета национального примирения зоны деэскалации № 1 были подписаны соглашения о присоединении двух населённых пунктов провинции Алеппо к режиму прекращения огня. В настоящий момент эти населенные пункты находятся под контролем вооружённой оппозиции.

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